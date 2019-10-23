Министр Керт Кинго опять соврала. Теперь спецкомиссии Рийгикогу

В своем посте Аасма написала, что глава Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) покрывает коррупцию. Спецкомиссия обратилась за разъяснениями к Кинго, которая заявила, что узнала о публикации только из письма комиссии.

На самом же деле уже на следующее утро после появления поста Ärileht запросил комментарий как у Аасма, так и у Кинго. Последняя хоть и не ответила, но была указана в качестве одного из адресатов в ответе Аасма. Так что министр была в курсе происходящего, а следовательно — обманула парламентскую спецкомиссию.

Зачем ей это нужно? Пока неясно: за два дня получить комментария у Министерства экономики так и не удалось. Сама Кинго и ее ближайший советник Хеле Карилайд также не отвечают ни на письма, ни на звонки.