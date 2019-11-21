Министр Кару об инциденте с крысами: ситуация недопустимая, но против природы не попрешь
Вчера вечером произошел курьезный, но заставляющий задуматься случай, когда крысы сумели погрызть один кабель таким образом, что на долгое время были нарушены некоторые очень важные э-услуги. Например, система дигитальных рецептов. Министр внешней торговли и инфотехнолгий Каймар Кару сказал, комментируя вчерашнее происшествие, что в сотрудничестве с Департаментом государственной инфосистемы (RIA) пытаются найти средства, чтобы сделать последние инвестиции, чтобы продублировать системы.
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