Министр Кару об инциденте с крысами: ситуация недопустимая, но против природы не попрешь

"Возникшая вчера ситуация, конечно, недопустима, но против природы не попрешь, и от таких случаев, к сожалению, полностью не защищена и государственная сеть. Но, безусловно, мы должны улучшить способность справляться с такими ситуациями, это значит создавать все больше параллельных соединений передачи данных, чтобы предотвратить сбои подобных услуг", — прокомментировал Кару.

По его словам, RIA сейчас работает в этом направлении и большая часть услуг уже сейчас в случае проблем автоматически переезжает на другой канал, нарушены были только те услуги, которые сегодня этого автоматически еще не делают.

"Пытаемся в сотрудничестве с RIA найти средства и сделать еще последние инвестиции, при помощи которых установить необходимые устройства и в тех узловых пунктах, где их сегодня не хватает".

Техники RIA сегодня проверили в Харьюмаа другие расположенные поблизости колодцы связи и обнаружили, что в четырех узловых пунктах также поврежден кабель передачи данных. Сегодня после 22 начнут замену кабеля на 300-метровом участке. Ремонтные работы не должны больше повлиять на использование дигитальных рецептов и работу государственного портала.