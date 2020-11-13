Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу снова ушел на самоизоляцию

"В связи с близким контактом с коронавирусом проведу следующую неделю в самоизоляции. Я также сделал тест, который дал негативный результат", — написан глава внешнеполитического ведомства.

Рейнсалу добавил, что он побеседовал в пятницу по видеосвязи с министром иностранных дел Ирландии, кроме того, он намерен выступить по видеосвязи на конференциях по внешней политике в Латвии и Объединенных Арабских Эмиратах.

10 ноября на недельную самоизоляцию из-за контакта с носителем коронавируса ушла также президент Эстонии Керсти Кальюлайд — сделанные позднее тесты президента и сотрудников ее канцелярии на коронавирус оказались негативными.

Рейнсалу также провел неделю на самоизоляции в конце октября после встречи со словенским коллегой Анже Логаром, у которого позднее выявили коронавирус.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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