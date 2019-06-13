13.06.2019, 13:30

Министр иностранных дел Рейнсалу: оппозиция вредит имиджу Эстонии ради внутриполитической выгоды


rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents 23.05.19
Välisminister Urmas ReinsaluFoto: Anette Parksepp

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в четверг на пресс-конференции правительства выразил озабоченность тем, что вопрос находящихся в Белом зале Рийгикогу флагов был вынесен вчера на пленарное заседание парламента.

По оценке Рейнсалу, выдергивание таких проблем — это информационная операция.

Министр считает, что попавший в центр скандала с финансированием Партии Реформ Калев Лилло внес тему эстонского флага для отвлечения внимания Рийгикогу от повестки дня. То же самое, по его словам, сделал Кристен Михал, поднимая ту же тему в Таллиннском горсобрании.

По словам Рейнсалу, нужно уметь чувствовать значимость своих слов.

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Рейнсалу осудил выражение Кейт Пентус-Розиманнус о том, что Эстония превратилась в ”советистан”. А также привел другой пример — высказывание Марко Михкельсона, который сказал, что в результате этого решения (по флагу в Белом зале) в стране может быть разрушен конституционный порядок.

По мнению Рейнсалу, цель оппозиции — показать, что внешнеполитический курс Эстонии изменился, вынести сор из избы.

Рейнсалу считает, что нельзя рисковать престижем Эстонии во внутриполитических интересах.

Напомним, что вчера в Рийгикогу за возвращение флагов ЕС в Белый зал парламента проголосовали 38 депутата, а против — 39.

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