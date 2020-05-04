04.05.2020, 16:10

Министр иностранных дел ознакомил комиссию по иностранным делам с планом действий по выходу из кризиса


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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Priit Simson

Сегодня на открытом видеозаседании комиссии Рийгикогу по иностранным делам министр иностранных дел Урмас Рейнсалу представил план действий по выходу из кризиса.

По словам председателя комиссии Энна Ээсмаа, основными темами заседания стали связи Эстонии с Финляндией, открытие границ и трансграничное движение людей. ”Положительным аспектом обсуждения передвижения людей между Эстонией и Финляндией, безусловно, является единая позиция двух государств: важен постоянный обмен информацией по здоровью народонаселения, применению различных мер и мнениям экспертов в области медицины. Также положительным является стремление сторон прийти к единому четкому пониманию относительно перемещения жителей и въезда в страны, например, граждан третьих государств”, — сказал Ээсмаа.

Заместитель председателя комиссии Марко Михкельсон поднял вопрос о последних внешнеполитических событиях и позициях Эстонии. Он подчеркнул важность поддержания хороших отношений с Финляндией. ”Помимо Балтийских государств, Финляндия и другие Северные страны — это наши ближайшие соседи. Отношения между Эстонией и Финляндией на данный момент не такие, какими могли бы быть отношения двух близких народов. Это в первую очередь касается правительственного уровня”, — сказал Михкельсон.

Министр иностранных дел пояснил, что с точки зрения трансграничного передвижения в качестве первой меры важно восстановить трудовую миграцию с Финляндией. В связи с этим был предложен ряд мер по повышению степени доверия и сокращению рисков, связанных с распространением вируса. Министр отметил, что переговоры двух стран продолжатся, когда правительство Финляндии представит дополнительную информацию о возможном смягчении ограничений.

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