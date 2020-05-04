Министр иностранных дел ознакомил комиссию по иностранным делам с планом действий по выходу из кризиса

По словам председателя комиссии Энна Ээсмаа, основными темами заседания стали связи Эстонии с Финляндией, открытие границ и трансграничное движение людей. ”Положительным аспектом обсуждения передвижения людей между Эстонией и Финляндией, безусловно, является единая позиция двух государств: важен постоянный обмен информацией по здоровью народонаселения, применению различных мер и мнениям экспертов в области медицины. Также положительным является стремление сторон прийти к единому четкому пониманию относительно перемещения жителей и въезда в страны, например, граждан третьих государств”, — сказал Ээсмаа.

Заместитель председателя комиссии Марко Михкельсон поднял вопрос о последних внешнеполитических событиях и позициях Эстонии. Он подчеркнул важность поддержания хороших отношений с Финляндией. ”Помимо Балтийских государств, Финляндия и другие Северные страны — это наши ближайшие соседи. Отношения между Эстонией и Финляндией на данный момент не такие, какими могли бы быть отношения двух близких народов. Это в первую очередь касается правительственного уровня”, — сказал Михкельсон.

Министр иностранных дел пояснил, что с точки зрения трансграничного передвижения в качестве первой меры важно восстановить трудовую миграцию с Финляндией. В связи с этим был предложен ряд мер по повышению степени доверия и сокращению рисков, связанных с распространением вируса. Министр отметил, что переговоры двух стран продолжатся, когда правительство Финляндии представит дополнительную информацию о возможном смягчении ограничений.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.