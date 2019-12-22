Министр иностранных дел: эстонская пресса предвзято относится к Трампу и Джонсону
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу упрекнул эстонские СМИ в недоброжелательности к руководителям США и Великобритании.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу упрекнул эстонские СМИ в недоброжелательности к руководителям США и Великобритании.
Глава МИД написал вчера в своем аккаунте в социальной сети, что, по его мнению, эстонская пресса предвзята и относится к президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Великобритании недоброжелательно.
Как считает Рейнсалу, у этого есть две причины: "Оба лидера, хоть и с разным прошлым, но проповедуют консерватизм, и в прессе отражается идеологическая антипатия. Во-вторых, в многих случаях причина может быть в том, что используется, особенно в случае новостей, критически настроенная пресса их собственных стран".
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