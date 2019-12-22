Министр иностранных дел: эстонская пресса предвзято относится к Трампу и Джонсону(3)
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу упрекнул эстонские СМИ в недоброжелательности к руководителям США и Великобритании.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу упрекнул эстонские СМИ в недоброжелательности к руководителям США и Великобритании.
Глава МИД написал вчера в своем аккаунте в социальной сети, что, по его мнению, эстонская пресса предвзята и относится к президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Великобритании недоброжелательно.
Как считает Рейнсалу, у этого есть две причины: "Оба лидера, хоть и с разным прошлым, но проповедуют консерватизм, и в прессе отражается идеологическая антипатия. Во-вторых, в многих случаях причина может быть в том, что используется, особенно в случае новостей, критически настроенная пресса их собственных стран".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Суд решил судьбу задолжавшей два миллиарда уборщицы
История мальчика, ночевавшего на кладбище, получила продолжение
Из Таганрогского залива ушла вода: десятки провалившихся машин
Нашли детей, сбросивших с балкона кирпич на женщину с малышами