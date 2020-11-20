20.11.2020, 13:44

Министр инфотехнологий: при э-голосовании надо проверять личность с помощью веб-камер


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Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem
Foto: Kiur Kaasik

По мнению министра внешней торговли и инфотехнологий Рауля Сиема, следует прекратить нынешнюю практику, когда личность голосующего при электронном голосовании устанавливается только при помощи ID-карты.

По оценке министра, в будущем к электронному голосованию следует допускать только после проверки личности голосующего с помощью веб-камеры, пишет RusERR.

"Установление личности по электронным каналам происходило бы на тех же основаниях: осуществляется установление личности на экране компьютера или телефона, так сказать, по лицу, и это сличается с документом этого человека", - сказал Сием.

По оценке Сиема, новую систему несложно внедрить с технической точки зрения, потому что в электронных устройствах установлены камеры высокого разрешения, позволяющие качественно фотографировать как человека, так и документы.

Министр объяснил необходимость изменить систему предотвращением возможных манипуляций и мошенничеств на выборах: "Мы ведь слышали эти спекуляции, что [выданная одному человеку] ID-карта использовалась другим человеком".

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