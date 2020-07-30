30.07.2020, 13:34

Министр госуправления решил не давать хода проекту туннеля Таллинн-Хельсинки

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EST 18
TALLINN JA HELSINGI E. TALSINKI
TALLINN JA HELSINGI E. TALSINKIFOTO: RAIGO PAJULA

Министр госуправления Яак Ааб, рассмотрев представленную компанией FinEst Bay Area заявку на строительство железнодорожного туннеля между Таллинном и Хельсинки, пришел к выводу, что проект в представленном виде не реализуем, и будет рекомендовать правительству отказаться от инициирования соответствующей государственной спецпланировки, передает rus.err.ee.

Проект решения министра госуправления в ближайшие дни будет направлен на межведомственное согласование, а рекомендация не инициировать спецпланировку, по всей вероятности, будет вынесена на заседание правительства ближайшей осенью, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По оценке Ааба, в проекте отсутствуют финансовые ресурсы для составления планировки, оценки воздействий и проведения исследований; не ясно, из каких источников будет финансироваться строительство туннеля и искусственного острова; вызывают вопросы окупаемость проекта и представленные в проекте исключительно оптимистичные прогнозы по числу пассажиров и объемам грузов.

Не были решены и вопросы в сфере безопасности, активное внимание которым уделяли эстонские силовые ведомства. Так, проект повлек бы за собой незапланированные расходы государства на публичную железную дорогу, удорожание проекта из-за нереалистичного календарного графика, создание специального охранно-спасательного подразделения для туннеля и новых возможностей в сфере гособороны, вероятное строительство новых транспортных развязок и др.

Ааб подчеркнул, что FinEst Bay Area трижды исправляла и уточняла проект, но ей так и не удалось рассеять эти сомнения государства, несмотря на многочисленные совещания и многолетнюю переписку.

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