Министр финансов рассказала о проблемах с бюджетом Эстонии. На исправление ситуации уйдут годы

Министр отметила, что дефицит бюджета правительственного сектора в 2020 году по предварительным данным составил 5,5% от ВВП. ”Иными словами, было потрачено на 1,46 млрд больше, чем получено в качестве прибыли. Дефицит происходит, в основном, из центрального правительства — 1,16 млрд евро, -4,4% от ВВП. Налоговые поступления уменьшились по сравнению с 2019 годом примерно на 108 млн евро. Но, несмотря на это, благодаря тому, что предприятия быстро приспособились и смогли противостоять реальности, в целом ситуация с налоговыми поступлениями была лучше, чем прогнозировалось в начале кризиса”, — написала Пентус-Розиманнус.

По ее словам, расходы, влияющие на позицию государственного бюджета, в 2020 году вырасти на 798 млн евро, то есть на 11,4% (7,77 млрд vs 6,97 млрд ). Больше всего на этот рост повлияли не инвестиции, а увеличение местных предпринимательских и социальных пособий (на 621,9 млн, то есть 12,7%.).

Дефицит бюджета возник прежде всего в связи с быстрым ростом расходов, поэтому в ближайшие годы необходимо найти возможность исправить ситуацию и не раздувать расходы. ”Расходы должны расти медленнее, чем растет экономика”, — резюмировала министр.

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