Министр: если не получится сдержать распространение инфекции в Тарту, придется вновь подумать об общереспубликанских ограничениях

По словам министра, сейчас в силе ряд ограничений, и в данный момент еще больше закручивать гайки не требуется. Он отметил, что действует требование по 50-процентной наполняемости закрытых помещений, предельная численность участников общественных мероприятий, а также обязанность прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой находиться на самоизоляции. Сохраняется и рекомендация соблюдать правило 2+2.

"Если люди будут соблюдать эти ограничения, есть возможность вновь взять распространение вируса под контроль", — сказал Кийк.

Главной проблемой сейчас является город Тарту и одноименная волость, куда перекинулась вспышка коронавируса. Кийк считает правильным ограничить в Тарту продажу алкоголя и посещение различных заведений. "Рекомендация населению — носить маски", — добавил министр.

Глава Минсоцдел советует людям больше времени проводить на свежем воздухе и ограничить круг людей в случае совместного времяпрепровождения. "Не ходить в те помещения, где собирается много народа. По возможности работать удаленно, проводить собрания по видеосвязи, избегать в случае появления симптомов или контактов с инфицированными походов в общественные места", — перечислил министр.

При появлении признаков заболевания нужно связаться с семейным врачом и попросить направление на тестирование.

"До чрезвычайного положения, надеемся, мы не дойдем. По меньшей мере — не сейчас", — прокомментировал Кийк рост заболеваемости. "Возникает вопрос — что предпримет правительство. План А — сдержать тренд заболеваемости на месте в Тарту и предотвратить масштабное распространение вируса. Если мы этого сделать не сможем, то придется, конечно, подумать об общереспубликанских ограничениях", — добавил министр.

По его словам, было бы разумным начать общереспубликанские меры с ограничений в ночной работе баров-ресторанов и подобных увеселительных заведений, так как у их посетителей впоследствии сложнее отследить цепочку контактов и заражений.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.