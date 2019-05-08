Министр (центрист) признал: предвыборное обещание Центристской партии о внеочередном повышении пенсий — под вопросом

Танел Кийк сказал, выступая на инфочасе правительства, что внеочередное повышение пенсий по-прежнему является приоритетом для правящего союза, и в коалиционном договоре этот вопрос получил достаточно конкретное описание, пишет rus.err.ee.

"Реальная возможность зависит от финансовых ресурсов. Если учесть базовый закон о государственном бюджете и консервативную бюджетную политику, то осуществление этого обещания в 2020 году под вопросом. По этой причине и в коалиционном договоре мы прописали эту цель не столь амбициозно", — сказал Кийк.