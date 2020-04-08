Министр: богослужений и крестных ходов на Пасху не будет

В преддверии праздников, которые западные христиане отметят уже в ближайшие выходные, а православные - через неделю, министр народонаселения Рийна Солман напомнила, что в этом году пасхальные выходные пройдут по-другому.
В связи с введенным в стране чрезвычайным положением на время богослужений храмы закрыты, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Существуют различные обряды и традиции - крестные ходы, мессы, общественные богослужения - все их нужно в этом году отменить. Просто для того, чтобы сохранить здоровье и друг друга", - сказала министр народонаселения Рийна Солман.
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