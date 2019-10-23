23.10.2019, 19:18

Министр Аэг не будет представлять кандидатуру Перлинг на пост генпрокурора на новый срок


rus.delfi.ee
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Lavly Perling
Riigi peaprokurör Lavly PerlingFoto: Priit Simson

Министр юстиции Райво Аэг под давлением партнеров по коалиции решил отказаться от идеи представить кандидатуру Лавли Перлинг, срок полномочий которой истекает 31 октября, на пост генерального прокурора на новый срок, однако Перлинг может исполнять обязанности до тех пор, пока не представят подходящего кандидата, передает rus.err.ee.

"Министр юстиции сказал мне, что он не представит мою кандидатуру правительству. Я взяла время, чтобы подумать, готова ли я продолжать работать как исполняющая обязанности, – сказала Перлинг ERR. – Не знаю, кто бы мог быть кандидатом на пост генерального прокурора".

Министр юстиции Райво Аэг сказал ERR, что придется заниматься поисками нового кандидата.

"Сегодня у меня другого кандидата нет. Я ни с кем не разговаривал, надеялся до сегодняшнего дня, что договор так или иначе будет достигнут", – сказал Аэг.

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