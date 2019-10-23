Министр Аэг не будет представлять кандидатуру Перлинг на пост генпрокурора на новый срок
Министр юстиции Райво Аэг под давлением партнеров по коалиции решил отказаться от идеи представить кандидатуру Лавли Перлинг, срок полномочий которой истекает 31 октября, на пост генерального прокурора на новый срок, однако Перлинг может исполнять обязанности до тех пор, пока не представят подходящего кандидата, передает rus.err.ee.
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