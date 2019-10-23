Министр Аэг не будет представлять кандидатуру Перлинг на пост генпрокурора на новый срок

"Министр юстиции сказал мне, что он не представит мою кандидатуру правительству. Я взяла время, чтобы подумать, готова ли я продолжать работать как исполняющая обязанности, – сказала Перлинг ERR. – Не знаю, кто бы мог быть кандидатом на пост генерального прокурора".

Министр юстиции Райво Аэг сказал ERR, что придется заниматься поисками нового кандидата.

"Сегодня у меня другого кандидата нет. Я ни с кем не разговаривал, надеялся до сегодняшнего дня, что договор так или иначе будет достигнут", – сказал Аэг.