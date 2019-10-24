Министерство занимается разработкой системы дошкольного образования

Кристи Винтер-Немвальтс подчеркнула, что с одной стороны хорошо, что дискуссия вокруг будущего дошкольного образования проходит столь бурно, с другой — многих беспокоит, что же будет дальше. ”Важно подчеркнуть, что речь не идет о документах, один из которых составлен экспертами, а другой — рабочей группой министерства. В обеих рабочих группах были как эксперты, так и представители министерства. В одной из групп было больше экспертов в области дошкольного образования, в другой — больше экспертов в других областях. Мы извлечем уроки из проделанной работы и будем двигаться дальше. Для этого нужно сначала дать время для того, чтобы получить обратную связь относительно уже проделанной работы, так и для того, чтобы внести новые предложения. На сайте министерства доступны результаты работы обеих рабочих групп — как первая, так и вторая рабочие версии программы. Предложения ждем до 18 ноября”, — добавила вице-канцлер.

По словам Кристи Винтер-Немвальтс, после этого будет сформирована экспертная комиссия, в которую войдут представители обеих рабочих групп, куда также будут привлечены представители университетов и другие эксперты, которые прежде были вовлечены в процесс в меньшей степени, чей вклад, однако, чрезвычайно важен. Экспертная комиссия получит задание на основе результатов работы обеих рабочих групп создать новую учебную программу и описать ее теоретическую концепцию. Перед принятием окончательного решения планируется провести широкие консультации с соответствующими заинтересованными группами.