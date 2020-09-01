Министерство юстиции не уведомило людей о нарушении их прав: достаточно статьи на ERR

В конце июля редактор ERR обнаружил, что в регистре документов Министерства юстиции выложены данные людей, получивших бесплатную юридическую помощь. Помимо имени человека из списка можно было узнать, по какому вопросу он обращался к юристу.

Руководитель службы фрилансеров Министерства юстиции Гуннар Вайкмаа заверил, что министерство пересмотрело свои рабочие процессы и информацию для внутриведомственного использования проверяет несколько человек. О том, что данные получателей правовой услуги оказались в публичном доступе, сотрудники министерства людей отдельно не уведомили.

Он также добавил, что если у людей есть вопросы относительно использования их данных, они могут сами обратиться в министерство.