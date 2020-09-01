Министерство юстиции не уведомило людей о нарушении их прав: достаточно статьи на ERR(5)
Более тысячи получателей правовой помощи, данные которых оказались в публичном доступе на сайте Министерства юстиции, не знают о том, что их права были нарушены, пишет RusERR. По оценке представителей министерства, для уведомления о нарушении было достаточно статьи на портале ERR.
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