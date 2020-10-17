Министерство: во время каникул следует соблюдать осторожность

"Наши школы отлично справились с тем, чтобы обеспечить безопасность школьных будней, сейчас можно немного перевести дух, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — Общими усилиями нам удалось держать под контролем распространение вируса и жить обычной жизнью настолько, насколько это было возможно. Для того, чтобы так было и дальше, и на каникулах следует соблюдать осторожность".

Министерство призывает всех на этот раз провести каникулы в Эстонии. Путешествия за границу в условиях распространения вируса рекомендуется отложить — во многих странах сохраняются высокие темпы роста заражения, также во многих местах введены ограничения на передвижение, и врачебная помощь не всегда легко доступна. Если путешествие совершить все же необходимо, то следует считаться с возможной необходимостью соблюдать самоизоляцию.

Молодежные центры, кружки и лагеря уже подготовились к каникулам с учетом необходимых мер предосторожности. Идеи, как провести каникулы, можно почерпнуть, например, на сайте puhkaeestis.ee. Отдохнуть на свежем воздухе можно, посетив, например, местные тропы здоровья.

И во время каникул рекомендуется организовать мероприятия с меньшим количеством участников и обеспечивая возможности для соблюдения дистанции. Для того, чтобы сократить количество участников, рекомендуется проводить межорганизационные, региональные и общегосударственные мероприятия по возможности виртуально. Мы видим, что болезнь все чаще поражает людей более старшего возраста, у которых COVID-19 протекает тяжелее и они чаще нуждаются в стационарном лечении. Поэтому если например недавно вы принимали участие в мероприятии с большим количеством людей, то после этого не стоит идти в гости к бабушкам и дедушкам.

Давайте беречь себя и своих близких! И во время каникул следует в случае болезни оставаться дома, следить за гигиеной рук, в помещениях и общественном транспорте рекомендуется носить маску.

Особое внимание следует уделить психологическому здоровью. Много полезной информации на эту тему можно найти на сайте Peaasi. По инициативе Peaasi сейчас проходит кампания "Держимся вместе", которая призывает всех в октябре, месяце психического здоровья, предложить друг другу по меньшей мере 15 минут безраздельного внимания. Для этого можно пообщаться, вместе заняться спортом, пойти на природу и на прогулку, или заняться любым другим делом, предполагающим общение.