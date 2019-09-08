Министерство внутренних дел проверит финансовые дела Департамента полиции

Возможно, у разногласий главы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера и министра Марта Хельме будет продолжение: МВД начало аудит проводимых PPA конкурсов госпоставок.
В середине августа в разгар скандала с попыткой увольнения Вахера, тот в разговоре с журналистом газеты Põhjarannik предположил, что МВД может начать проверки PPA, чтобы найти упущения.
В конце прошлой недели министерство как раз это и сделало: в докладной записке сообщается, что в МВД начался аудит госзакупок, проведенных в специальном порядке, то есть не по Закону о госзакупках, а исходя из международных договоренностей или в закрытом порядке.
Впрочем, интереса Хельме здесь искать не стоит: аудит в PPA стоял еще в планах предыдущего министра Катри Райк.
Руководитель отдела внутреннего аудита МВД Тармо Олго поясняет, что проверены будут и другие подразделения МВД, включая КаПо.
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