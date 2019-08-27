Министерство: в Эстонии разработана концепция "школы без травли"

Государство поддержит распространение в учебных заведениях программ, направленных на повышение безопасности и расширение ценностного воспитания. Министерство увеличило объем субсидий, выделяемым нашим партнерам — в этом и следующем году сумма составит более полумиллиона евро. Особое внимание будет уделено школам с русским языком обучения и профессиональным учебным заведениям. Вместе с партнёрами была разработана концепция школы без травли, которую предстоит обновить.

Изменения в закон об основной школе и гимназии расширят права учителей для обеспечения безопасности в школе. В случае обоснованного подозрения теперь появится возможность проверять сумки или шкафчики учащихся и брать на хранение запрещенные предметы или вещества.

В том, что касается цифровой революции, министерство считает важным придерживаться целостного подхода, и внимание будет уделено обновлению цифровой инфраструктуры, приобретению цифровых устройств и повышению цифровой компетенции пользователей.

В этом и следующем году обновят или создадут локальные сети 164 общеобразовательных школ и профессиональных училищ, в 2021-2022 году обновят сети и в остальных учебных заведениях. В прошлом учебном году в сотрудничестве с содержателями школ обновили цифровые устройства, доступные в школах, и теперь их можно использовать в изучении инфотехнологий. Пилотная программа цифровых учебников оказалась успешной, и теперь выбор учебников расширится. Также доступ к цифровым учебникам получат и родители. Для того, чтобы оказать поддержку разработке новых решений в области цифровых учебных материалов, будет оказана поддержка стартапам в области образования.

В новом учебном году будет запущен пилотный проект — ИТ-Академия, который нацелен на то, чтобы образование отвечало потребностям рынка труда в ИТ-сфере и позволяло учащимся, прошедшим обучение, пойти учиться в университет. Новая учебная программа для обучения разработчиков программного обеспечения предполагает четырехлетнее обучение с большей долей предметов программы общеобразовательной школы и тесное сотрудничество в работодателями.

Государство усиленно разрабатывает цифровые решения для того, чтобы люди могли в любое время и в любом месте бесплатно изучать эстонский язык. В сентябре будет готов бесплатный курс для изучения эстонского на уровень В1 под названием Keeletee, который позволит изучать язык на базе русского или эстонского языков. Keeletee — это продолжение популярного э-курса эстонского языка Keeleklikk.

В Эстонии появятся новые и реновированные здания школ.

Учебная работа в более современной среде начнётся в восьми школах: в Азери, Йыгева, Пайде, Юууру, Вильянди, Табивере, Пылва и Тарту. В новом здании начнет работу Кохтла-Ярвеская государственная гимназия. Также будет завершена работа над залами Эстонской академии музыки и театра, общежитие Раквереского профессионального училища, а в начале 2020 года — центр Дельта Тартуского университета. В 2020 году начнется строительство Таллиннской школы музыки и балета.

Учителя считают, что их должность все выше ценится в обществе.

Исследование TALIS показывает, что число учителей, которые чувствуют, что их должность высоко ценится в обществе, в два раза больше, чем пять лет назад: 13% против 26%. Впервые проведенный анализ карьерного пути учителей и их перемещения показывает, что учителя верны своей профессии. 40% учителей, ушедших из школы, снова возвращается к своей специальности. За последние пять лет в школы пришло больше учителей, чем ушло.

В дошкольном образовании появится новая учебная программа.

Ведется работа над новым законом о начальном образовании.

Мы очень ценим труд воспитателей детских садов, и для повышения их зарплат местным самоуправлениям были выделены дополнительные средства. Если в 2014 году средняя зарплата воспитателя детского сада в Харьюмаа составляла 736 евро, а в Ида-Вирумаа — 584 евро, то в 2019 году она составляет 1147 и 1161 евро соответственно. Средняя зарплата воспитателя в детском саду по Эстонии составляла 1145 евро. Конкурс на соответствующую специальность в Тартуском университете также указывает на растущую популярность этой специальности.

В общем образовании грядут изменения в организации государственных экзаменов.

Законопроект об отмене выпускных экзаменов обсудят в Рийгикогу. Учащиеся гимназии получат возможность бесплатно сдать международный экзамен по английскому языку. Также продолжатся обсуждения в связи с нагрузкой, обусловленной домашними заданиями.

Учащимся профессиональных училищ окажут поддержку в поиске подходящего образовательного пути.

Программа выбора профессии будет расширена. При финансировании профессионального образования станут учитывать и результаты учебной работы.

Вступит в силу свод законов о высшем образовании.

Обновленный свод законов о высшем образовании сделает учебу более гибкой как для студентов, так и для вузов, усилит связи между обществом и вузами, поспособствует сотрудничеству между высшими учебными заведениями и созданию карьерных возможностей, которые будут более привлекательными для ученых.

Образование пользуется среди взрослых небывалой популярностью.