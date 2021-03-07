Министерство: в Эстонии растут темпы вакцинации от COVID-19

По состоянию на утро 7 марта в Эстонии привиты от COVID-19 по крайней мере одной дозой 101 452 человека. 43 942 человека уже получили две дозы вакцины. На этой неделе было сделано 32 661 прививка, это более чем на треть больше, чем неделей ранее (+8566).
В общей сложности одной дозой вакцины в настоящее время привито 7,63% Эстонии (средняя статистика по ЕС составляет 6%).
Охват людей старше 80 лет, которые получили одну дозу вакцины, составляет в среднем 27,1%. По уездам среди этой группы населения статистикка выглядит следующим образом: лидирует Хийумаа — 43,3%, Сааремаа — 36,3%, Ляэнемаа — 36,1%, Пярнуский уезд — 35,3% и Раплаский уезд — 35%.
href="https://t.me/rusdelfiee">подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Рудковская раскрыла суть контракта с мамой Косторной
"А Марс-то не такой уж" — на Землю пришло первое видео со звуком
Какую вакцину выбрал Израиль: это неожиданно
«Бандит». Безумный реактивный самолет Абрамовича