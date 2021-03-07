Министерство: в Эстонии растут темпы вакцинации от COVID-19

В общей сложности одной дозой вакцины в настоящее время привито 7,63% Эстонии (средняя статистика по ЕС составляет 6%).

Охват людей старше 80 лет, которые получили одну дозу вакцины, составляет в среднем 27,1%. По уездам среди этой группы населения статистикка выглядит следующим образом: лидирует Хийумаа — 43,3%, Сааремаа — 36,3%, Ляэнемаа — 36,1%, Пярнуский уезд — 35,3% и Раплаский уезд — 35%.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!