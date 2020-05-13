13.05.2020, 11:40

Министерство социальных дел призывает предпринять меры для безопасного возвращения на работу


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Министерство социальных дел призывает предпринять меры для безопасного возвращения на работу
Foto: Hendrik Osula

Министерство социальных дел напоминает, что возвращение на работу должно проходить безопасно, а работники и работодатели должны действовать сообща.

Важную роль в предотвращении распространения вирусов играют такие меры предосторожности как, например, удаленная работа, возможность возвращения на работу поэтапно, уменьшение количества контактов, проветривание и уборка помещений, а также то, что заболевшие люди остаются дома.

”Эстонские работодатели и работники предпринимали в период чрезвычайного положения усилия для того, чтобы сохранить свое предприятие и работников. Теперь, с послаблением мер, мы должны вместе предпринять усилия для безопасного возвращения на работу. Понятно, что как работники, так и работодатели могут чувствовать себя неуверенно в новой ситуации. Возвращение на работу может быть напряженным, но давайте это делать в конструктивной и понимающей среде. Важно, чтобы работодатели также думали о своем собственном здоровье и, по возможности, прислушивались и учитывали предложения работников при внесении изменений в рабочую среду. Каждый работодатель должен учитывать специфику своей рабочей среды и специфику своей работы при планировании дальнейшей деятельности. Мы полностью готовы помогать работодателям, инспекция труда и департамент здоровья подготовили руководства по возвращению на работу”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Основные правила безопасности по возвращению на работу:

Заболевшим оставайтесь дома

Заболевшим оставайтесь дома! Заболевших работников попросите оставаться дома!

Оценивайте и снижайте риски

До разрешения людей на работу, выясните, как работники могут на работе соприкасаться с вирусом и примите меры по снижению риска.

Продумайте как защитить работников, которые входят в группу риска.

При необходимости проконсультируйтесь с консультантом инспекции труда или врачом по гигиене труда о том, как обезопасить свою рабочую среду.

Обсудите с работниками запланированные изменения на работе и при необходимости проинструктируйте их до возвращения на работу.

Необходимо реорганизовать работу таким образом, чтобы рабочие места находились бы по возможности на расстоянии друг от друга и чтобы как можно меньше работников находилось в одной комнате.

По возможности начинайте работу поэтапно, предпочитайте встречам удаленную работу и старайтесь проводить собрания по компьютеру.

Распределите время для отдыха таким образом, чтобы в помещении для отдыха не было разом много людей.

Следите за гигиеной

Обращайте внимание на правила гигиены, мытье рук и наличие дезинфицирующих средств на входах и выходах, в проходах, комнатах для собраний и отдыха.

Организуйте работу таким образом, чтобы один рабочий инструмент и рабочая поверхность использовались одним работником, и чтобы они регулярно чистились.

Необходимо чистить и проветривать рабочие помещения и комнаты для отдыха, обеспечивать достаточную вентиляцию или проветривать помещения.

При необходимости используйте средства индивидуальной защиты

При необходимости предоставьте работникам средства индивидуальной защиты и проинструктируйте их.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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