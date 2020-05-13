Министерство социальных дел призывает предпринять меры для безопасного возвращения на работу

Важную роль в предотвращении распространения вирусов играют такие меры предосторожности как, например, удаленная работа, возможность возвращения на работу поэтапно, уменьшение количества контактов, проветривание и уборка помещений, а также то, что заболевшие люди остаются дома.

”Эстонские работодатели и работники предпринимали в период чрезвычайного положения усилия для того, чтобы сохранить свое предприятие и работников. Теперь, с послаблением мер, мы должны вместе предпринять усилия для безопасного возвращения на работу. Понятно, что как работники, так и работодатели могут чувствовать себя неуверенно в новой ситуации. Возвращение на работу может быть напряженным, но давайте это делать в конструктивной и понимающей среде. Важно, чтобы работодатели также думали о своем собственном здоровье и, по возможности, прислушивались и учитывали предложения работников при внесении изменений в рабочую среду. Каждый работодатель должен учитывать специфику своей рабочей среды и специфику своей работы при планировании дальнейшей деятельности. Мы полностью готовы помогать работодателям, инспекция труда и департамент здоровья подготовили руководства по возвращению на работу”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Основные правила безопасности по возвращению на работу:

Заболевшим оставайтесь дома



Заболевшим оставайтесь дома! Заболевших работников попросите оставаться дома!

Оценивайте и снижайте риски



До разрешения людей на работу, выясните, как работники могут на работе соприкасаться с вирусом и примите меры по снижению риска.

Продумайте как защитить работников, которые входят в группу риска.

При необходимости проконсультируйтесь с консультантом инспекции труда или врачом по гигиене труда о том, как обезопасить свою рабочую среду.

Обсудите с работниками запланированные изменения на работе и при необходимости проинструктируйте их до возвращения на работу.

Необходимо реорганизовать работу таким образом, чтобы рабочие места находились бы по возможности на расстоянии друг от друга и чтобы как можно меньше работников находилось в одной комнате.