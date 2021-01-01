Министерство социальных дел назвало причину неспешного старта вакцинации

Хотя в Эстонии имеется запас вакцины для прививки 5000 человек, по состоянию на вчерашнее утро процедура была сделана 889 людям (вакцинация началась 27-го декабря). В течение вчерашнего дня темп вырос.

По состоянию на вчерашнее утро, согласно официальным данным, прививка была сделана 1902 жителям. Утром 1 января эта цифра увеличилась до 2487.

Советник Министерства социальных дел Кярт Сыбер пояснила, что учреждения здравоохранения наращивают темп вакцинации шаг за шагом, и большая часть из них хотела до этого пройти обучение по специфике вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech, которое состоялось 29 декабря.

"После этого обучения за вчерашний было день вакцинировано более чем 1000 человек. Вакцинация продолжается и сегодня", — сказала в четверг представитель Минсоцдел.

Министр социальных дел неоднократно говорил, что целью является вакцинация к концу первого квартала 100 000 человек.

"Мы сможем достигнуть этого показателя в случае, если вакцина Moderna получит от Евросоюза разрешение на продажу и будет доставлена в в Эстонию", — добавила Сыбер.

Эстония должна получить препарат Moderna в объеме 234 467 доз.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!