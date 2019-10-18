Министерство социальных дел направило на согласование поправки к Закону о лекарствах

”Эффективные, качественные и безопасные лекарства помогают решить многие проблемы со здоровьем, улучшить качество жизни, увеличить ее продолжительность и сэкономить на расходах на лечение в больнице. Запланированные изменения повысят доступность лекарств и аптечных услуг, упростят передвижение с лекарствами и улучшат возврат фармацевтических отходов обратно в аптеку для того, чтобы предотвратить их выброс в окружающую среду”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Изменениями планируется добиться:

· Упрощения возврата непригодных лекарств в аптеку и улучшения обращения с фармацевтическими отходами.

· Разрешить в порядке исключения ввоз в Эстонию инновационных лекарств на стадии клинических испытаний в целях спасения жизни.

· Предоставить больничным аптекам возможность привозить лекарственные средства, которые используются в больнице в Эстонии для оказания медицинских услуг.

· Обеспечить консультирование по видео в тех филиалах аптек, которые находятся в деревне и вблизи которых нет других аптек.

· Упростить условия работы филиала аптеки, находящийся на территории аэропорта.

· Модернизировать условия рекламы лекарственных средств.

· Упростить путешествие с лекарствами, в том числе получение необходимого свидетельства для Шенгена.

План изменений закона был составлен в 2016 году.

Согласно планам, закон вступит в силу 1 сентября 2020 г.