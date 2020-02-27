Министерство: ситуация не требует экстренных мер, но некоторым лучше посидеть дома

На данный момент ситуация не требует принятия экстренных мер, однако учитывая сезонное увеличение случаев заболевания гриппом, просим обратить усиленное внимание на меры предотвращения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Для предотвращения распространения вируса важнее всего обеспечить быстрый обмен информации между различными учреждениями, а также своевременное и полное информирование населения. Сегодня министерство переслало учебным заведениям и партнерским организациям рекомендации Департамента здоровья.

Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в мире, Департамент здоровья рекомендует школам связаться с родителями детей, недавно посетивших страны и регионы, в которых наиболее распространен данный вирус. Им рекомендуется по возможности провести вместе с детьми дома две недели и следить за состоянием здоровья всех членов семьи.

Родителей, чьи дети в качестве превентивной меры останутся дома, просят сообщить об этом руководству учебного заведения и следовать их указаниям по организации учебной работы.

Министерство призывает директоров учебных заведений и их попечителей следить за ситуацией и действовать в соответствии с рекомендациями Департамента здоровья. Школы вместе с попечителями оценивают ситуацию и принимают решение о возможном вмешательстве, действуя в рамках полномочий, предусмотренных § 45 Закона об основной школе и гимназии.

Самая актуальная информация о распространении вируса и превентивных мерах доступна на сайте Департамента здоровья.