Министерство: школам следует быть готовыми к продолжению удаленного обучения

После завершения учебного года министерство начнет детально обдумывать план действий, на случай, если осенью страну настигнет вторая волна быстрого распространения коронавируса, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

"Если так называемый черный сценарий реализуется осенью, то хорошо бы, что бы у учебных учреждений была готовность продолжить дистанционное обучение, но уже с лучшим качеством, более продуманное и адаптированное к своей школе", — говорит вице-канцлер министерства Кристи Винтер-Немвальтс.

Одной из альтернатив онлайн-обучению в Министерстве образования видят преобразование и реорганизацию школьного пространства, но все решения будут зависеть только от советов и указаний Департамента здоровья.

"В сотрудничестве со школами, мы можем найти какие-то решения, дать советы, как можно организовать школьную среду таким образом, чтобы между учащимися был минимальный контакт. Как организовать их работу в классе и передвижение внутри школы. Нужно взвесить вариант, скажем так, неполного перехода на дистанционное обучение", — объясняет Кристи Винтер-Немвальтс.

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