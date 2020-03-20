Министерство сельской жизни просит дать возможность тестирования на коронавирус людям, связанным с пищевым производством

Сарон отмечает в письме, что в тестировании нуждаются все же не все люди, но возможность могла бы быть именно у тех, кто напрямую соприкасается с производством и обработкой сырья.

По ее оценке, тестирование сократило бы напряжение и дала бы производителям возможность продолжать пищевое производство более гибко при новом порядке.

Канцлер подчеркивает, что для наличия достаточного количества продовольствия крайне необходимо, чтобы люди продолжали работу на предприятиях по обработке и производству сельскохозяйственного урожая продолжали работу.

Министр социальных дел Танел Кийк сообщил, что данный вопрос будет обсуждаться в субботу.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!