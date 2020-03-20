20.03.2020, 21:57

Министерство сельской жизни просит дать возможность тестирования на коронавирус людям, связанным с пищевым производством

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Министерство сельской жизни просит дать возможность тестирования на коронавирус людям, связанным с пищевым производством
Foto: Argo Ingver

Канцлер Министрества сельской жизни Тийна Сарон направила министру социальных дел Танелю Кийку и Департаменту здоровья письмо с просьбой дать возможность тестирования на коронавирус в добавок к входящим в группу риска также и людям, связанным с пищевым производством.

Сарон отмечает в письме, что в тестировании нуждаются все же не все люди, но возможность могла бы быть именно у тех, кто напрямую соприкасается с производством и обработкой сырья.

По ее оценке, тестирование сократило бы напряжение и дала бы производителям возможность продолжать пищевое производство более гибко при новом порядке.

Канцлер подчеркивает, что для наличия достаточного количества продовольствия крайне необходимо, чтобы люди продолжали работу на предприятиях по обработке и производству сельскохозяйственного урожая продолжали работу.

Министр социальных дел Танел Кийк сообщил, что данный вопрос будет обсуждаться в субботу.

Коронавирус COVID-19

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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