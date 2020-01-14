Министерство: пьяные водители совершают в год 2700 преступлений
По данным Министерства юстиции, в 2019 году было зарегистрировано 2703 случая вождения в пьяном виде.
По данным Министерства юстиции, в 2019 году было зарегистрировано 2703 случая вождения в пьяном виде.
При этом в 635 случаях речь шла о повторном нарушении, то есть эти водители имели действующее наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
В 2018 году был зарегистрирован 2661 случай, из которых 673 — повторные.
Вице-канцлер ведомства Кристель Сийтам-Нийри говорит, что одной из основных проблем при профилактике связанных с употреблением алкоголя тяжелых аварий являются недостаточные возможности лечения от зависимости. ”Эстония может лечить от алкоголизма около 4000 пациентов в год, в то время как только количество преступлений, связанных с вождением в пьяном виде, в год составляет 2700. Всего в состоянии алкогольного опьянения в Эстонии ежегодно совершается около 7500 преступлений”, — отметила она.
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