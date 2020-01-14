Министерство: пьяные водители совершают в год 2700 преступлений

При этом в 635 случаях речь шла о повторном нарушении, то есть эти водители имели действующее наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В 2018 году был зарегистрирован 2661 случай, из которых 673 — повторные.

Вице-канцлер ведомства Кристель Сийтам-Нийри говорит, что одной из основных проблем при профилактике связанных с употреблением алкоголя тяжелых аварий являются недостаточные возможности лечения от зависимости. ”Эстония может лечить от алкоголизма около 4000 пациентов в год, в то время как только количество преступлений, связанных с вождением в пьяном виде, в год составляет 2700. Всего в состоянии алкогольного опьянения в Эстонии ежегодно совершается около 7500 преступлений”, — отметила она.