Министерство окружающей среды: нельзя выкидывать использованные защитные маски как обычные отходы!

”Сейчас, когда все больше наших жителей используют средства индивидуальной защиты, все чаще можно видеть, как использованные маски и перчатки летят в мусорные контейнеры, установленные рядом с магазином или что еще хуже — их оставляют в корзинах для покупок или выкидывают куда попало” — заявил вице-канцлер министерства окружающей среды. ”Настоятельно рекомендуется выкидывать маски и перчатки, другие одноразовые средства защиты сразу после их использования, поскольку это предотвратит возможное попадание вируса в машины и дома. Но это должно быть сделано в соответствии с требованиями и с учетом безопасности других людей”.

Хейнма подчеркнул, что использованные, выброшенные куда попало индивидуальные средства защиты представляют собой потенциальный риск заражения для тех, кто, например, ищет в мусорных контейнерах пустую тару или что-то другое, представляющее для них ценность. Кроме того, ветер и птицы разносят легкие предметы из открытых контейнеров по прилегающим окрестностям. ”Во избежание этого настоятельно рекомендуем взять с собой полиэтиленовый пакет, куда по выходу из магазина или другого общественного места можно положить использованные средства индивидуальной защиты, закрыть его и затем выкинуть в контейнер с обычным бытовым мусором”, — подчеркнул Хейнма.

Вице-канцлер также напоминает всем, что использованные маски нельзя оставлять дома без присмотра, на видном месте, где дети могут легко получить к ним доступ. ”Маска — это не игрушка, по крайней мере, не защитная маска. Вернувшись домой, необходимо ее либо выкинуть, либо — в случае многоразовых масок — сразу положить в стирку” — добавил Хейнма.

Куда можно выбросить использованные одноразовые перчатки и маску после выхода из магазина?

• При использовании маски и одноразовых перчаток в общественных местах (например, при посещении продуктового магазина) мы рекомендуем поместить использованные средства индивидуальной защиты, а также бумажные носовые платки и т.п. в пластиковый пакет, завязать его и только потом выкинуть в контейнер для мусора / для смешанных бытовых отходов. Так они не будут представлять опасность для окружающих. Есть магазины, где установлены специальные контейнеры для таких отходов. Однако, если их нет, то необходимо выкидывать использованные средства индивидуальной защиты в контейнеры для смешанных бытовых отходов, предварительно поместив их в пластиковый пакет.