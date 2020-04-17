17.04.2020, 15:47

Министерство окружающей среды: нельзя выкидывать использованные защитные маски как обычные отходы!

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Kaitsemask
KaitsemaskFoto: Ilmar Saabas

Теперь, когда все больше людей носят защитные маски, следует помнить, что необходимо относиться к использованным маскам со всей серьезностью, поскольку они могут представлять опасность инфицирования. Одноразовые маски надо выбрасывать, предварительно поместив их в пластиковый пакет и надежно его завязав. Только так мы сможем остановить распространение вируса, сообщает Министерство окружающей среды.

”Сейчас, когда все больше наших жителей используют средства индивидуальной защиты, все чаще можно видеть, как использованные маски и перчатки летят в мусорные контейнеры, установленные рядом с магазином или что еще хуже — их оставляют в корзинах для покупок или выкидывают куда попало” — заявил вице-канцлер министерства окружающей среды. ”Настоятельно рекомендуется выкидывать маски и перчатки, другие одноразовые средства защиты сразу после их использования, поскольку это предотвратит возможное попадание вируса в машины и дома. Но это должно быть сделано в соответствии с требованиями и с учетом безопасности других людей”.

Хейнма подчеркнул, что использованные, выброшенные куда попало индивидуальные средства защиты представляют собой потенциальный риск заражения для тех, кто, например, ищет в мусорных контейнерах пустую тару или что-то другое, представляющее для них ценность. Кроме того, ветер и птицы разносят легкие предметы из открытых контейнеров по прилегающим окрестностям. ”Во избежание этого настоятельно рекомендуем взять с собой полиэтиленовый пакет, куда по выходу из магазина или другого общественного места можно положить использованные средства индивидуальной защиты, закрыть его и затем выкинуть в контейнер с обычным бытовым мусором”, — подчеркнул Хейнма.

Вице-канцлер также напоминает всем, что использованные маски нельзя оставлять дома без присмотра, на видном месте, где дети могут легко получить к ним доступ. ”Маска — это не игрушка, по крайней мере, не защитная маска. Вернувшись домой, необходимо ее либо выкинуть, либо — в случае многоразовых масок — сразу положить в стирку” — добавил Хейнма.

Куда можно выбросить использованные одноразовые перчатки и маску после выхода из магазина?

• При использовании маски и одноразовых перчаток в общественных местах (например, при посещении продуктового магазина) мы рекомендуем поместить использованные средства индивидуальной защиты, а также бумажные носовые платки и т.п. в пластиковый пакет, завязать его и только потом выкинуть в контейнер для мусора / для смешанных бытовых отходов. Так они не будут представлять опасность для окружающих. Есть магазины, где установлены специальные контейнеры для таких отходов. Однако, если их нет, то необходимо выкидывать использованные средства индивидуальной защиты в контейнеры для смешанных бытовых отходов, предварительно поместив их в пластиковый пакет.

• Нельзя выкидывать использованные средства индивидуальной защиты в мусорные контейнеры таким образом, чтобы они были легко доступно людям, ищущим среди мусора пустую тару, ведь они могут при заразиться. Кроме того, нельзя выбрасывать использованные средства индивидуальной защиты или другие отходы рядом с магазином или на природе.

Куда можно выбросить использованную самодельную маску?

• Департамент по техническому надзору и защите прав потребителей опубликовал специальное руководство по изготовлению одноразовой маски.

• В соответствии с рекомендациями этой инструкции многоразовую защитную маску следует стирать в стиральной машинке не менее, чем при 60 градусах.

• Если вы хотите выбросить маску сразу после использования, действуйте следующим образом: положите ее в пластиковый пакет, надежно завяжите и выкиньте в контейнер с бытовыми смешанными отходами.

• Если вы хотите утилизировать маску после окончания чрезвычайного положения, т.е. когда риск заражения миновал, то ее следует выкинуть в контейнер с текстильными отходами.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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