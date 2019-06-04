Министерство образования подготовило проект отмены выпускных экзаменов в основной школе

По словам министра Майлис Репс, министерство и группы по интересам единодушны в том, что настало время изменить систему оценивания результатов учебы и отказаться от экзаменов в основной школе. Предложенная в начале завершающегося учебного года идея обрела сильную поддержку в обществе.

«Очень многие учащиеся еще до экзаменов в основной школе определились с выбором места дальнейшей учебы. Выпускные экзамены в основной школе дублируются вступительными испытаниями в гимназии, удваивая стрессовое состояние ребенка и создавая для него необоснованно большую нагрузку», заявила Репс. «Мы готовы предложить новое решение, которое не только уменьшит чрезмерную нагрузку, но и обеспечит более содержательную обратную связь об усвоенных в основной школе знаниях и умениях».

План таков: в дальнейшем сама школа будет решать, получил ли ученик основное образование. «Это правильный и справедливый подход, ведь зрелось учащегося и его готовность к продолжению учебы лучше всего способна оценить именно школа, в которой он проучился девять лет», пояснила Репс и добавила, что школы продолжат использовать государственную программу обучения, но будут самостоятельно выбирать условия окончания основной школы вместо применения одинаковых выпускных экзаменов. «Например, можно будет вести исследовательскую работу или проект для оценивания знаний и компетенций ученика в рамках одного предмета и в более широком контексте, для успешной жизни».