Министерство образования поддержит изучение эстонского языка в детских садах Таллинна

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, пособие предусмотрено на организацию обучения эстонскому языку детей в возрасте 3-7 лет и приобретение учебных материалов в группах, где языком обучения не является эстонский, в группах языкового погружения, а также в группах опорного обучения эстонскому языку как иностранному.

”Таким образом, министерство выделит детским дошкольным учреждениям пособие на выплату зарплаты дополнительного учителя эстонского языка и приобретение учебных материалов для изучения эстонского, — уточнил Белобровцев. — Цель проекта — повысить уровень владения эстонским языком среди выпускников дошкольных учреждений и обеспечить детям и подросткам с другим родным языком возможности принимать активное участие в жизни общества и продолжить обучение наравне с говорящими по-эстонски учениками”.

С января по декабрь этого года участвующим в программе группам обеспечены учебные материалы, повышение квалификации учителя эстонского и развитие детского эстонского языка, исходя из государственной учебной программы для детских дошкольных учреждений.

В этом году в проекте ”Профессиональный учитель эстонского языка в группе с русским языком обучения” принимают участие 17 детских дошкольных учреждений (46 групп), а объем пособия составляет 1 058 644 евро. Минимальная ставка зарплаты педагога детского дошкольного учреждения с 1 сентября прошлого года составляет 1315 евро.

С начала 2020 года в пилотном проекте участвовали 10 дошкольных учреждений (25 групп), на проведение проекта в этих группах было выделено 532 849 евро. С августа прошлого года к проекту присоединилась еще 21 группа, в том числе и семь новых детских дошкольных учреждений. Договором о пособии Министерство образования и науки с сентября 2020 года выделило дополнительные средства на повышение зарплаты педагогов стартовавшего с начала года проекта (25 групп) (с 1.09.2020 минимальная ставка зарплаты учителей всех детских дошкольных учреждений составляет 1315 евро) в объеме 6612 евро, а на проведение проекта в новых группах (21 группа) еще 322 036 евро. Таким образом, в прошлом году на финансирование проекта было выделено общей сложности 861 497 евро.