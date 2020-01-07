Министерство образования обеспокоено ситуацией вокруг Кивиылиской школы

Министерство образования и науки обеспокоено происходящим в Кивиылиской средней школе, поскольку нормальный учебный процесс оказался под угрозой. Если учителя объявят забастовку, то учебную работу должна будет организовать волость.
"В случае возможной забастовки учителей крайне важно организовать работу школы таким образом, чтобы это оказало на учеников минимальное влияние”, — отметила представитель министерства Хилле Воолайд.
Напрямую вмешаться в конфликт между волостью и школой министерство не может. По закону в сферу компетенции министерства входит осуществление надзора за законностью деятельности образовательных учреждений и их владельцев, но не за ситуациями, связанными с трудовым правом.
Представители школы и волостной управы Люганузе встретятся для обсуждения вопроса завтра.
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