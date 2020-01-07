Министерство образования обеспокоено ситуацией вокруг Кивиылиской школы

"В случае возможной забастовки учителей крайне важно организовать работу школы таким образом, чтобы это оказало на учеников минимальное влияние”, — отметила представитель министерства Хилле Воолайд.

Напрямую вмешаться в конфликт между волостью и школой министерство не может. По закону в сферу компетенции министерства входит осуществление надзора за законностью деятельности образовательных учреждений и их владельцев, но не за ситуациями, связанными с трудовым правом.

Представители школы и волостной управы Люганузе встретятся для обсуждения вопроса завтра.