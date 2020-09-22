Министерство образования: несмотря на опасность распространения коронавируса, школы хорошо справились с началом учебного года

Полученная информация в очередной раз подтвердила, что образовательные учреждения Эстонии действуют с умом и продуманно, как при обеспечении безопасности учащихся, так и при предоставлении качественного образования, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — Обратная связь поможет министерству выяснить, в какой поддержке нуждаются наши школы, чтобы и в условиях распространения коронавируса наши ученики получали отличное образование, а учителя могли качественно делать свою работу”. Министерство также собирало обратную связь и во время чрезвычайного положения.

Чиновники министерства образования на минувшей неделе связались со всеми общеобразовательными школами и профессиональными училищами Эстонии. Из 561 учебного заведения удалось пообщаться с более чем 530 директорами. С теми, с кем на прошлой неделе поговорить не удалось, попробуют связаться еще раз. Также снова свяжутся с теми школами, чьи вопросы требовали дополнительного внимания.

Директора задавали много вопросов, связанных с влиянием здоровья на организацию обучения, и ответы на эти вопросы содержатся в инструкциях Департамента здоровья и Общества семейных врачей, которые министерство сегодня выслало школам вместе с дополненными рекомендациями по организации обучения. При составлении дополнительных рекомендаций министерство исходило как из обратной связи, полученной от образовательных учреждений, так и из ежедневно поступающих в министерство вопросов.

Готовность к дистанционному обучению

Школы подтвердили, что они многому научились весной, когда учебная работа велась дистанционно. Для того, чтобы лучше проанализировать полученный опыт и взять на вооружение лучшие методы, школы организовали семинары для учителей и провели мероприятия по обмену опытом, также ведется работа над повышением цифровой грамотности учащихся.

Управление дистанционным обучением в школах в целом продумано, 75% школ подтвердили, что с этим проблем нет. В отличие от весеннего периода, когда возникла неразбериха в связи с большим количеством разнообразных интернет-платформ, в большинстве учебных заведений достигнуты договоренности о том, какие цифровые решения используются.