Министерство образования напоминает: последняя возможность представить кандидата на конкурс Учитель года

По словам министра образования и науки Майлис Репс, профессия учителя становится все более популярной и все больше ценится в обществе. "Сегодня каждый родитель понимает, какую важную работу делают наши учителя. Одних только знаний недостаточно, учитель должен уметь найти и подходящий способ, как передать их учащимся. Учитель — это руководитель и лидер, и работа учителя — одна из самых важных и ответственных профессий в обществе".

Помимо премии за дело всей жизни кандидатов можно представить в двенадцати категориях: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, классный руководитель, учитель-предметник основной школы, учитель гимназии, преподаватель профессионального учебного заведения, опорный специалист, учитель кружка по интересам, преподаватель университета, руководитель учебного заведения, друг образования и достижение года в учебном заведении.

После окончания приема заявок к работе по определению лучших из лучших приступят региональные комиссии и комиссия по высшему образованию. После этого начнет работу комиссия по присуждению государственных премий в сфере образования, в которую входят представители организаций, связанных с образованием.

Премии будут вручены 3 октября на гала-мероприятии "Учитель года: Эстония учится и благодарит", которое пройдет в концертном зале Alexela. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на телеканале ETV. Мероприятие проводится по инициативе министерства образования и науки и Союза работников сферы образования Эстонии.

Представить кандидата и ознакомиться со статутами можно здесь.