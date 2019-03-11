Министерство образования и науки призывает отметить лучших работников сферы образования — подавайте свои кандидатуры!

Своих кандидатов в тринадцати категориях можно представить с 11 марта по 18 апреля на домашней странице министерства образования и науки — https://www.hm.ee/ru/gala.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, повышение имиджа профессии учителя является основной из основных задач министерства. ”Я очень благодарна учителям, благодаря которым наше образование считается одним из лучших в мире, они все заслуживают признательности. Посредством государственных премий в области образования мы сможем отметить именно лучших из лучших — тех, с кого берут пример и чья работа вдохновляет молодых людей выбирать профессию учителя”.

Гала-мероприятие ”Эстония учится и благодарит” — это важное ежегодное событие сферы образования, задача которого — отметить на государственном уровне деятелей сферы образования и тех, кто ее поддерживает — людей, чья работа на благо молодежи в течение последних трех лет может служить примером, тех, кто вносит свой вклад в индивидуальное и социальное развитие учащихся, чей опыт важен и может пригодиться другим.

Кандидатов в тринадцати категориях можно представить до 18 апреля. После этого к работе приступят уездные комиссии и комиссия по высшему образованию. Затем отобранные кандидатуры передадут государственной комиссии по присуждению премий в сфере образования, в которую входят представители организаций, связанных с образованием. Премии будут вручены на гала-мероприятии Учитель года ”Эстония учится и благодарит”. Прямую трансляцию мероприятия будет вести Эстонское телевидение.