Министерство образования и науки призывает отметить деятелей в сфере молодежной работы

”Сегодня в Эстонии хорошо быть молодым человеком, в частности благодаря профессионализму и энтузиазму наших молодежных работников. Важно отмечать и благодарить тех, кто ежедневно работает на благо молодежи, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — Призываю всех выдвигать на конкурс кандидатуры достойных молодежных работников и достижения, которые помогли обогатить эту сферу”.

Все желающие, как частные лица, так и организации, могут представить кандидатов на конкурс в двенадцати категориях: молодежный работник года, школа по интересам года, молодежный центр года, молодежное объединение или организация, молодежное собрание и ученическое представительство, молодежная дружина года, молодежный лагерь года, местное самоуправление года, общество молодежной работы года, помощник года, начинание года в сфере работы с молодежью и многолетний вклад в молодежную сферу.

Анкеты для представления кандидатов доступны на специальной странице Департамента по делам образования и молодежи. Заявку можно оставить, зарегистрировавшись и авторизировавшись посредством ИД-карты, HarID или Mobiil-ID. Кандидатуры на конкурс принимаются до 1 ноября 2020.

Из числа поступивших на конкурс кандидатур самых достойных выберет специальная комиссия, созванная Департаментом по делам образования и молодежи, в которую входят как представители сферы работы с молодежью, так и сами молодые ребята. Комиссия представит свои предложения министру образования и науки.

Имена лауреатов будут объявлены на праздничном мероприятии в начале 2021 года.

В январе этого года молодежными работниками года были названы председатель Союза молодежных объединений Эстонии Рогер Тибар и молодежный работник Пярнуского центра досуга молодежи Трийн Мягер. Приз за многолетний вклад получили Анне Ыуэмаа и Союз молодежных объединений Эстонии. Делом года в молодежной сфере стали семинар ERYICA ”Развитие доступности информации для молодежи и функционирование сети” и Noortekonverents §.