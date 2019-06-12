Министерство образования хочет закрыть Евроакадемию

Вице-канцлер министерства Индрек Рейманд признал, что учебная деятельность в Евроакадемии не соответствует требованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям, и признаков улучшения ситуации не наблюдается. ”Если вуз не способен обеспечить качественное обучение, то тем самым он нарушает неотъемлемое право студентов, работодателей и других заинтересованных сторон на качественное высшее образование, и такая ситуация недопустима”, — сказал Рейманд.

Право Евроакадемии на проведение учебной работы планируется признать недействительным с 31.08 2020 года. Большинство нынешних студентов смогут закончить вуз в течение учебного года, который начнется этой осенью.

Сейчас в Евроакадемии учится 280 студентов, из них 46 на первом курсе. Для первокурсников, которые не смогут закончить обучение к концу будущего учебного года, Евроакадемия в сотрудничестве с министерством подыщет возможности для продолжения обучения в других вузах или организует учебную работу по уплотненному графику, чтобы все-таки дать им возможность завершить учебу.

В августе минувшего года оценочная комиссия по высшему образованию Агентства по качеству высшего и профессионального образования Эстонии приняла решение отказать Евроакадемии в аккредитации.