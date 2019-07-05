Министерство образования хочет выдавать гражданство вместе с дипломом об окончании основной школы

Согласно данным министерства, в эстонских школах учатся 4500 детей, которые не имеют эстонского гражданства.

Согласно законопроекту, успешная сдача теста автоматически не дает ученикам гражданство, но зато даст им возможность выполнить условия для получения гражданства, сдав один тест.

Для всех желающих будет организован государственный экзамен по обществоведению. Если сдать его и государственный экзамен по эстонскому языку, то у выпускника основной школы будет возможность ходатайствовать о получении гражданства.

Таким образом законопроект также отменит обязательные выпускные экзамены в основной школе, и ля окончания школы останется лишь пара условий: все оценки за последний год обучения должны быть не ниже "удовлетворительно", и сохранится условие на третьем этапе обучения подготовить творческую работу.

Тесты по эстонскому языку (как родному, так и иностранному) школа будет обязана проводить, но их успешная сдача не будет обязательна для окончания основной школы.

Данный законопроект сначала должно одобрить правительство, а уже потом он будет направлен на обсуждение в Рийгкиогу.