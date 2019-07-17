17.07.2019, 16:25

Министерство образования будет менять систему оценки работы директоров школ

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rus.delfi.ee
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Haridusteemaline pressikonverents Tallinna Lotte Lasteaias
Mailis RepsFoto: Kristjan Järv

Хотя правительство отклонило инициированный Партией реформ законопроект о регулярной оценке работы директоров школ, Министерство образования и науки признает, что дискуссия об изменении действующей системы их оценки началась, пишет rus.err.ee.

"Обсуждение в настоящий момент идет вокруг того, следует ли сохранить нынешнюю добровольную систему оценки, сделав ставку на повышение потенциала владельцев школ, или же ввести обязательную централизованную, т.е. государственную модель оценки", — сказала ERR министр образования и науки Майлис Репс.

"У обоих подходов есть свои плюсы и минусы. Добровольная модель предполагает мотивированную сознательность директора и владельца школы, а централизованно-обязательная оценка требует времени и ресурсов, снижает ответственность владельца школы и несет в себе риск тго, что система станет бюрократической и мало поддерживающей развитие руководителя школы", — пояснила она.

"По всей видимости, это такая тема, которая бурлит в сфере образования, и однажды в той или иной форме [к ней] придется вернуться", — сказала министр на пресс-конференции после заседания правительства.

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