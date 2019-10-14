Министерство обороны восстановит болото Керетю

По словам руководителя отдела охраны природы Центра управления государственными лесами Каупо Кохва, болото Керетю является важной средой обитания глухарей и серых журавлей. ”Несомненно, восстановление болота будет способствовать общему улучшению биоразнообразия в районе полигона Нурсипалу и совпадающего с ним заповедника Керетю”, — сказал Кохв и добавил, что в целом принцип восстановления болота довольно прост: необходимо восстановить прежний естественный водный режим, перекрыв рвы и насыпав запруду из взятого на месте грунта.
”К подготовке восстановления болота Керетю мы приступим осенью и зимой этого года, а сами восстановительные работы проведем летом следующего года”, — сказал Фройденталь.
Общая стоимость восстановительных работ болота Керетю составит, согласно оценке, 170 000 евро.
В 2016 году было начато составление проекта строительства стрельбищ, зоны мишеней и дорожной сети, необходимых для создания требуемых для боевой учебы условий в Нурсипалу; в том же году приступили также к оценке воздействия на окружающую среду.
С готовым проектом его составители ознакомили всех желающих 27 мая в деревенском центре Нурси.
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