Министерство обороны восстановит болото Керетю

Следующим летом Министерство обороны начнет восстановление болота Керетю, расположенное на территории учебного полигона Нурсипалу. Болото восстанавливают для того, чтобы уменьшить потенциальное влияние учений на находящиеся под охраной виды флоры и фауны и окружающую среду в целом. Площадь восстановления составляет порядка 600 гектаров, что охватывает примерно пятую часть территории полигона Нурсипалу.
По словам министра обороны Юри Луйка, важно, чтобы при развитии государственной обороны не забывали также заботиться о сохранении природного богатства.
”Бóльшая часть Эстонии, безопасность которой мы обеспечиваем путем развития государственной обороны, занята различными природными сообществами. При организации военных учений мы должны уделять особое внимание тому, чтобы не наносить ущерб земле, которую мы призваны защищать”, — заявил Луйк.
Руководитель отдела охраны окружающей среды и планирования Министерства обороны Марис Фройденталь отметил, что проект был подготовлен в тесном сотрудничестве с экспертами RMK (Центра управления государственными лесами), располагающими богатым опытом восстановления болотных сообществ и улучшения среды обитания, и согласован с Департаментом окружающей среды.
По словам руководителя отдела охраны природы Центра управления государственными лесами Каупо Кохва, болото Керетю является важной средой обитания глухарей и серых журавлей. ”Несомненно, восстановление болота будет способствовать общему улучшению биоразнообразия в районе полигона Нурсипалу и совпадающего с ним заповедника Керетю”, — сказал Кохв и добавил, что в целом принцип восстановления болота довольно прост: необходимо восстановить прежний естественный водный режим, перекрыв рвы и насыпав запруду из взятого на месте грунта.
”К подготовке восстановления болота Керетю мы приступим осенью и зимой этого года, а сами восстановительные работы проведем летом следующего года”, — сказал Фройденталь.
Общая стоимость восстановительных работ болота Керетю составит, согласно оценке, 170 000 евро.
В 2016 году было начато составление проекта строительства стрельбищ, зоны мишеней и дорожной сети, необходимых для создания требуемых для боевой учебы условий в Нурсипалу; в том же году приступили также к оценке воздействия на окружающую среду.
С готовым проектом его составители ознакомили всех желающих 27 мая в деревенском центре Нурси.
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