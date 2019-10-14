Министерство обороны восстановит болото Керетю

По словам министра обороны Юри Луйка, важно, чтобы при развитии государственной обороны не забывали также заботиться о сохранении природного богатства.

”Бóльшая часть Эстонии, безопасность которой мы обеспечиваем путем развития государственной обороны, занята различными природными сообществами. При организации военных учений мы должны уделять особое внимание тому, чтобы не наносить ущерб земле, которую мы призваны защищать”, — заявил Луйк.

Руководитель отдела охраны окружающей среды и планирования Министерства обороны Марис Фройденталь отметил, что проект был подготовлен в тесном сотрудничестве с экспертами RMK (Центра управления государственными лесами), располагающими богатым опытом восстановления болотных сообществ и улучшения среды обитания, и согласован с Департаментом окружающей среды.