Министерство обороны сообщает о намерении развития полигона в Соодла

Министерство обороны приступило к уведомлению жителей, владеющих недвижимостью на территории полигона Сил обороны в Соодла или вблизи него, о своем намерении приступить к специальному планированию полигона и стратегической оценке воздействия полигона на окружающую среду, говорится в пресс-релизе.
Полигон необходим для развития маневренности бронетанковой техники Сил обороны Эстонии и выполнения упражнений по взаимодействию с бронетанковыми подразделениями союзников по НАТО.
Площадь Соодлаского полигона составляет порядка 5865 гектаров; протяженность его внешней границы — около 32 километров. Точные границы полигона будут установлены в ходе специального планирования.
Планировкой будут предусмотрены стрельбища и учебные поля, дороги и прочие сооружения, необходимые для организации полевых учений подразделений и частей Сил обороны. Цель составления государственной детальной специальной планировки заключается в уточнении пролегания внешней границы полигона, в установлении местоположения в деревне Койтъярве, остающейся за пределами Соодлаского полигона, дороги в направлении с севера на юг, а также местоположения путей сообщения между Соодласким полигоном и центральным полигоном Сил обороны. Общая площадь планируемой территории, с учетом полигона и возможных путей сообщения, составляет примерно 7390 га.
Выбор местоположения Соодлаского полигона сделан согласно планировке Харьюского уезда 2030+, утвержденной приказом министра государственного управления № 1.1-4/78 от 09.04.2018 года. В результате выбора местоположения, указанного в уездной планировке, пришли к выводу, что наиболее подходящее для полигона место, которому нет альтернативы, находится в окрестностях Соодлаского водохранилища, на территории волостей Куусалу и Ания.
Соодлаский полигон, расположенный на территории волостей Куусалу и Ания Харьюского уезда, учредило Правительство Республики своим решением от 9 июля 2015 года.
Все касающееся планирования делопроизводство является публичным; каждый житель Эстонии имеет право в нем участвовать и выражать свое мнение относительно планировки.
Специальная государственная планировка утверждается Правительством Республики.