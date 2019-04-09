Министерство обороны сообщает о намерении развития полигона в Соодла

Выбор местоположения Соодлаского полигона сделан согласно планировке Харьюского уезда 2030+, утвержденной приказом министра государственного управления № 1.1-4/78 от 09.04.2018 года. В результате выбора местоположения, указанного в уездной планировке, пришли к выводу, что наиболее подходящее для полигона место, которому нет альтернативы, находится в окрестностях Соодлаского водохранилища, на территории волостей Куусалу и Ания.

Соодлаский полигон, расположенный на территории волостей Куусалу и Ания Харьюского уезда, учредило Правительство Республики своим решением от 9 июля 2015 года.

Все касающееся планирования делопроизводство является публичным; каждый житель Эстонии имеет право в нем участвовать и выражать свое мнение относительно планировки.

Специальная государственная планировка утверждается Правительством Республики.