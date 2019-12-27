Министерство обороны поддержало девять самоуправлений, на территории которых расположены военные полигоны

По словам министра обороны Юри Луйка, цель субсидии заключается в компенсации негативного влияния, обусловленного использованием полигона.

”Без поддержки самоуправлений и сотрудничества с ними навыки наших военнослужащих не находились бы на нынешнем уровне. Это было обеспечено обучением на местности с использованием оружия и прочей техники”, — отметил Луйк и добавил, что в Эстонии государственная оборона является делом всего общества, и полигоны, расположенные на территории местных самоуправлений, чрезвычайно важны для обеспечения нашего оборонного потенциала. ”Мы считаем крайне важным эффективное сотрудничество с местными самоуправлениями”, — сказал Луйк.

В соответствии с заключенным осенью соглашением о добрых намерениях деятельность, связанная с развитием военных полигонов, проводится в духе сотрудничества и повышения осведомленности, с учетом среды обитания и необходимости содействия развитию первичной самостоятельной обороноспособности и деятельности в сфере государственной обороны.

В соответствии с соглашением, в 2019–2023 годах Министерство обороны будет ежегодно выплачивать самоуправлениям — помимо устранения ущерба, причиненного в результате проведения учений — целевую субсидию, в три раза превышающую сумму земельного налога за 2019 год, уплаченного за входящую в границы волости территорию полигона, без учета уже выплачиваемой суммы обязательного земельного налога.