Министерство обороны открыло учебный центр по кибербезопасности

Сегодня открылся учебный центр по кибербезопасности CR14, из которого сформируется подразделение в сфере управления Министерства обороны и центр киберобучения партнеров Сил обороны Эстонии, а также база для киберполигона Сил обороны и НАТО.
Министр обороны Юри Луйк сказал на открытии учебного центра по кибербезопасности, что, поскольку деятельность в киберсфере стала одной из важных задач НАТО, то эффективность в этой области следует основательно нарастить.
"За последние годы НАТО как альянс добился существенного успеха в продвижении киберсдерживания. Посредством как развития киберполигона, так и создания учебного центра Эстония вносит заметный вклад в наращивание потенциала проведения киберопераций в масштабе всего альянса”, — сказал министр обороны Луйк.
В Таллинне, в здании бывшего Информационно-технологического колледжа, расположенного по бульвару Рявала 14, размещаются различные помещения, предназначенные как для обучения, так и для совместных действий в киберсфере. Учебным центром смогут пользоваться также расположенный в Таллинне Центр оборонного киберсотрудничества НАТО, структурные элементы НАТО и партнеры. В центре можно будет проводить международные учения по киберобороне, а также развивать сотрудничество между оборонными предприятиями, предприятиями, специализирующимися в области кибернетики, и университетами.
В ближайшее время в помещениях центра будет размещена также техника киберполигона Сил обороны. Киберполигон представляет собой систему, способную имитировать сложное функционирование компьютерной сети, что предоставляет возможность упражняться в проведении различных киберопераций, при этом не подвергая опасности обычные компьютерные сети.
Киберполигон Эстонии и НАТО использовался на различных учениях, в которых участвовало более 5000 человек из более чем 30 стран.
Кроме того, в настоящее время разрабатывается киберполигон, позволяющий использовать информацию, представляющую собой государственную тайну, в результате создания которого возникнет возможность проводить операции в области кибербезопасности с использованием секретной информации.