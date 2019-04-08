Министерство обороны открыло учебный центр по кибербезопасности

Министр обороны Юри Луйк сказал на открытии учебного центра по кибербезопасности, что, поскольку деятельность в киберсфере стала одной из важных задач НАТО, то эффективность в этой области следует основательно нарастить.

"За последние годы НАТО как альянс добился существенного успеха в продвижении киберсдерживания. Посредством как развития киберполигона, так и создания учебного центра Эстония вносит заметный вклад в наращивание потенциала проведения киберопераций в масштабе всего альянса”, — сказал министр обороны Луйк.

В Таллинне, в здании бывшего Информационно-технологического колледжа, расположенного по бульвару Рявала 14, размещаются различные помещения, предназначенные как для обучения, так и для совместных действий в киберсфере. Учебным центром смогут пользоваться также расположенный в Таллинне Центр оборонного киберсотрудничества НАТО, структурные элементы НАТО и партнеры. В центре можно будет проводить международные учения по киберобороне, а также развивать сотрудничество между оборонными предприятиями, предприятиями, специализирующимися в области кибернетики, и университетами.

В ближайшее время в помещениях центра будет размещена также техника киберполигона Сил обороны. Киберполигон представляет собой систему, способную имитировать сложное функционирование компьютерной сети, что предоставляет возможность упражняться в проведении различных киберопераций, при этом не подвергая опасности обычные компьютерные сети.