Министерство обороны: на срочной службе развиваются навыки, необходимые для гражданской карьеры

По словам канцлера Министерства обороны Кристьяна Прикка, они хотели бы познакомить эстонских работодателей с современной срочной службой в Силах обороны, которая развивает ценности и навыки, необходимые также для карьеры вне рамок воинской службы.

”В Силах обороны молодой человек обретает определенную выучку и практический опыт, представляющий для него испытание в различных сложных — как в физическом, так и моральном плане — ситуациях, и где у него развивается чувство ответственности как за себя, так и за других”, — сказал Прикк.

Он подчеркнул, что таким образом молодой человек лучше осознает свои способности, учится сохранять спокойствие в напряженных обстоятельствах, находить решения и воспринимать сложные ситуации как вызовы, дающие необходимый опыт, а не как неизбежные трудности.

”Существует явное заблуждение, что отслужившие срочную службу выносят с нее только суровые навыки, годные лишь для военной области”, — считает Прикк.

По словам полковника Вахура Каруса, командира 1-й пехотной бригады, многие молодые люди получают в Силах обороны также первый опыт руководства в качестве командира отделения или взвода — при этом в гражданской жизни руководящие должности столь рано обычно не занимают.

”Ответственность как наиболее острый и важный элемент управления означает наличие способности принимать решения и аналитических навыков, а также задают человеку определенную моральную планку”, — сказал полковник Карус и добавил, что молодые люди на срочной службе также совершенствуют свои знания по математике и физике.