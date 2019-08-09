Министерство обороны Эстонии не видит угрозы от российской военной базы на Готланде(5)
В Министерстве обороны Эстонии не беспокоятся по поводу размещения российской вертолетной базы на острове Гогланд в Финском заливе, передает rus.err.ee.
В Министерстве обороны Эстонии не беспокоятся по поводу размещения российской вертолетной базы на острове Гогланд в Финском заливе, передает rus.err.ee.
Как уже сообщалось, в 55 километрах от побережья Эстонии на острове Гогланд в Финском заливе военнослужащие инженерно-аэродромной службы Ленинградской армии ВВС и ПВО оборудовали пять вертолётных площадок, база может принимать все типы боевых и транспортных винтокрылых машин.
"Я бы сказал так: ничего особенного там не происходит и никакой причины для того, чтобы быть очень взволнованными у нас нет", — заявил в "Актуальной камере" министр обороны Юри Луйк, который считает, что эстонское воздушное пространство хорошо охраняется благодаря силам североатлантического альянса и беспокоиться стоит не о пяти вертолетах на острове.
"Для нас самые большие риски это не такие базы, а сухопутные войска, которые размещаются в псковской области и в ленинградской области. Мы там не говорим о паре вертолетов. Мы говорим о 100 вертолетах, может даже больше", — сказал министр обороны.
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